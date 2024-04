Maltrattamenti su donne con problemi psichici, indagata nega

"Nessun maltrattamento" nella casa di via del Verziere e sugli addebiti mossi al marito non ha "mai sospettato nulla". Davanti al gip di Ancona Carlo Masini, ha respinto le accuse di maltrattamenti aggravati e lesioni su cinque donne con problemi psichiatrici ospitate in una casa privata a Jesi, Dina Mogianesi, 78enne jesina sottoposta agli arresti domiciliari dal 17 aprile. Per lei stamattina interrogatorio di garanzia: gli episodi contestati riguardano l'attività che ha prestato come volontaria per assistere le donne con problemi psichiatrici nella residenza privata affittata dalle ospiti stesse in forma di coabitazione.

L'indagata, assistita dall'avvocatessa Alessia Barcaglioni, è arrivata a Palazzo di Giustizia attorno alle 10. Le indagini condotte dalla Squadra mobile di Ancona, coordinata dalla procura di Ancona, hanno portato il 5 aprile scorso all'arresto anche del marito, Franco Frantellizzi, 86enne di Jesi, accusato di violenza sessuale aggravata su quattro delle cinque ospiti della casa e maltrattamenti in concorso con la moglie; il suo arresto era già stato convalidato ed è ora ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. L'anziano, che si occupava di cucinare i pasti, è stato colto in flagranza durante gli abusi, dai poliziotti che avevano piazzato telecamere nella casa: l'indagine è scattata dopo le denunce del Dipartimento di salute mentale perché una delle donne ha raccontato di aver subito abusi sin dal 2021. Nell'interrogatorio di oggi la 78enne, ha riferito l'avvocatessa, "ha risposto alle domande del gip; ha fornito chiarimenti, ha contestualizzato la situazione nell'immobile". L'indagata "ha ribadito che si tratta di un appartamento privato, che tutori e amministratori di sostegno avevano notizia di ogni movimento all'interno e di ogni cosa che avveniva. Ha rigettato le accuse, precisando la propria posizione anche in relazione alla situazione del marito e della figlia che sappiamo essere indagata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA