Dal 24 aprile ripartono collegamenti Snav Ancona-Croazia

Ripartono da mercoledì 24 aprile i collegamenti Snav da Ancona per il porto di Spalato, in Croazia.

La Compagnia di navigazione del Gruppo Msc opererà sulla linea con Msc Aurelia, un Cruise Ferry dotato di ampi spazi e comfort per i passeggeri. I collegamenti saranno operati fino ad ottobre con tre partenze settimanali, il lunedì, mercoledì e venerdì da Ancona con rientro il martedì, giovedì e la domenica da Spalato.

Nei periodi di alta stagione le partenze saranno giornaliere.

Anche quest'anno Snav conferma la formula "Zero Pensieri" che prevede la possibilità di cancellazione della prenotazione con rimborso del 100% (escluso i diritti di prevendita, di prenotazione e assicurazione) fino a 30 giorni prima della partenza. Per l'inizio della linea Ancona-Spalato, Snav ha lanciato la "Promo 25 Aprile" con uno sconto fino al 20% più auto e moto gratis sul viaggio di ritorno, escluso supplementi e diritti. L'offerta è soggetta a disponibilità limitata ed è valida per le prenotazioni effettuate dal 23 al 29 aprile per i viaggi da aprile e giugno 2024.



