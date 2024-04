Coop Alleanza 3.0, 'un dovere celebrare 25 aprile e il 1 maggio'

I punti vendita di Coop Alleanza 3.0 rimarranno chiusi per la festa della Liberazione e per la festa del Lavoro. " È sempre ben saldo il legame della cooperazione con il 25 aprile e il primo maggio e celebrarli - ha sottolineato il presidente della cooperativa Mario Cifiello - è un diritto oltre che un nostro preciso dovere civico".

"Queste due giornate - ha aggiunto - hanno in sé i valori della libertà, della giustizia sociale e della democrazia che sono un fertile terreno comune oltre che importanti valori di riferimento per la nostra Cooperativa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA