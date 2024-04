Al via ad Ancona le cerimonie con l'Anpi per la Liberazione

Al via in vista del 25 aprile ad Ancona le manifestazioni commemorative della Liberazione realizzate in collaborazione con l'Anpi Ancona (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia). Il primo appuntamento si è tenuto sabato scorso in piazza Ugo Bassi con la partecipazione dell'Assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli e dell'assessore alla Famiglia e Pari opportunità, Orlanda Latini.

Oggi sono state deposte corone di alloro al Cippo Porta Pia - Monumento Borgo Rodi - Lapide via Fratelli Cervi - Cimitero Tavernelle - Lapide ex terza Circoscrizione - Lapide Fratelli Giombi al Circolo Arti e Mestieri di Torrette con la presenza dell'assessore all'Università e Politiche giovanili, Marco Battino. Alle cerimonie ha partecipato Tamara Ferretti, presidente Anpi Ancona.

Domani, 23 aprile, alle 11, si terrà una manifestazione alle Officine Manutenzione Rotabili Trenitalia in zona Zipa a cura della Rsu 48 Trenitalia con interventi delle Autorità e deposizione di corone, parteciperanno alcune scolaresche.





