Tiro a volo: Qualificazione Olimpiche a Doha;azzurri in evidenza

Italiani protagonisti, nonostante abbiano già la certezza delle due carte olimpiche, nella gara di Fossa maschile del Torneo di Qualificazione Issf che, per ogni gara, mette in palio due 'pass' per i Giochi di Parigi. Al comando dopo i primi 50 piattelli ci sono sette tiratori che non hanno commesso errori, fra i quali il vicecampione olimpico di Londra 2012, il carabiniere marchigiano Massimo Fabbrizi. Con lui l'americano Hinton, l'azero Huseyinli, l'albanese Kumi, lo sloveno Macek, il filippino Topacio e il cinese Haicheng Yu.

Dietro questo gruppetto, ci sono altri due azzurri, il veterano (54 anni) Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis, con 49/50.

Qualche difficoltà in più hanno incontrato le azzurre impegnate nella gara femminile. Al momento la classifica e è guidata dalla kazaka Mariya Dimitryenko, l'unica ad aver chiuso le due serie di oggi con un perfetto 50/50. In ritardo l'olimpionica di Londra Jessica Rossi con 47/50 e Maria Lucia Palmitessa con 46/50.

Domani la competizione proseguirà con altre due serie di qualificazione, ovvero ulteriori 50 piattelli per tutti. Le finali sono in programma martedì 23 dopo l'ultima serie di qualificazione.



