"Con dolore ho appreso la notizia della morte in un incidente di padre Matteo Pettinari, giovane missionario della Consolata in Costa d'Avorio, conosciuto come il missionario instancabile, che ha lasciato una grande testimonianza di generoso servizio.

Preghiamo per la sua anima". Lo ha detto papa Francesco alla recita del Regina Caeli.

Padre Matteo Pettinari, dell'ordine dei Missionari della Consolata, originario di Chiaravalle (Ancona), aveva 42 anni.





