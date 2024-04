S.Craxi, serve un'Europa più forte e coesa

"In un contesto globale assai più instabile che nel passato, appare evidente che abbiamo bisogno di un'Europa forte, coesa, capace di intervenire con voce univoca sulle grandi questioni per non condannarci all'irrilevanza strategica che naturalmente avrebbe ricadute su tutti i versanti, anche sul piano dei rapporti economici e commerciali. Per Forza Italia serve quindi costruire l'Europa che non c'è, l'Europa che serve, correggere le storture della costruzione comunitaria in senso più democratico, più rappresentativo, abbandonando logiche-guida di gerarchia di potenza". Lo ha detto Stefania Craxi, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato durante un appuntamento di Forza Italia a Falconara Marittima, dedicato alla pace e agli scenari globali. "C'è bisogno di un'Europa attenta alle esigenze e ai bisogni concreti dei cittadini - ha aggiunto -, capace di creare crescita e sviluppo, espressione della vitalità e delle peculiarità nazionali che trovano alimento nei singoli territori". "È da qui, sui territori - ha insistito - che si costruisce l'idea di Europa del futuro, l'altra Europa, è nell'osmosi con i territori che Forza Italia trae la spinta per proporsi come un movimento della ragione impegnato a far maturare un nuovo slancio propulsivo europeo nell'interesse della Nazione. Siamo i protagonisti nel campo del popolarismo europeo che sarà, di certo, la componente rappresentativa più numerosa del prossimo Parlamento europeo, l'unica in grado di determinare gli scenari nei quali è imprescindibile un'Europa che sappia diventare un attore protagonista. Per questo, il voto a Forza Italia è l'unico voto utile se vogliamo che in Europa ci sia più Italia". Durante l'evento è stata lanciata la candidatura dell'ex consigliera regionale forzista Graziella Ciriaci.



