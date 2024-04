Golf: Open Italia disabili, testa a testa Perrino-Maestroni

Azzurri subito protagonisti a Sirolo (Ancona) nel primo round dell'Open d'Italia disabili supported by Regione Marche. Al Conero Golf Club (par 71) Tommaso Perrino con uno score di 70 (-1) guida la classifica "strokeplay gross" con un colpo di vantaggio su Nicola Maestroni, 2/o con 71 (par) davanti al camerunense Issa Nlareb Amang, 3/o con 73 (+2).

L'evento, inserito nel circuito internazionale dell'European Disabled Golf Association (Edga), ha visto il livornese Perrino, già vincitore del torneo nel 2019, 2021 e 2022, secondo nel 2023, realizzare tre birdie con due bogey. Il commissario tecnico della squadra nazionale paralimpica nelle Marche, regione che per la prima volta nella sua storia ospita il torneo, arrivato quest'anno alla 24esima edizione, sogna il poker di successi. Campione europeo individuale in carica, numero 8 dell'EDGA world ranking, nella sfida per il titolo dovrà vedersela anche e soprattutto con Maestroni (per lui tre birdie e altrettanti bogey) in un derby tutto italiano.

Storie di sport e di vita in campo, tra fair play, inclusione e aggregazione. Sono 48 i protagonisti in gara e la competizione si disputa sulla distanza di 36 buche. Domani, sabato 13 aprile, si giocherà il secondo e decisivo round al Conero Golf Club.





