"Quanto accaduto a Suviana è una tragedia immane, ci stringiamo alle famiglie delle vittime. Non si può continuare a morire di lavoro. Il Paese affronti con ancora più serietà il tema della sicurezza, per garantire a tutti i cittadini il diritto a un lavoro sicuro": così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem e presidente di Ali - Autonomie locali italiane, in un post su X.





