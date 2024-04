Ecco l'Open d'Italia disabili, il golf inclusivo al Conero

Storie di vita e storie di sport, in nome dell'inclusione, al Conero Golf Club di Sirolo (Ancona), dove dal 12 al 13 aprile si disputerà l'Open d'Italia Disabili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association (EDGA). L'evento, giunto alla 24esima edizione, arriva per la prima volta nelle Marche, che lo ospiterà anche nel 2025 e nel 2026. La gara, aperta a tutte le tipologie di disabilità e alle sei categorie di golf handicap, si svilupperà su due giri da 18 buche e metterà in palio anche il titolo di campione italiano.

Uno sport che "non conosce barriere" e fortemente inclusivo, è stato detto nell'incontro di presentazione oggi ad Ancona, a cui sono intervenuti la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli (da remoto), il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti, Tommaso Perrino, commissario tecnico della Nazionale Paralimpica Fig, campione italiano in carica e vincitore del Campionato Europeo per golfisti con disabilità 2023, e Marco Bruschini direttore dell'Agenzia per il Turismo e Internazionalizzazione Marche (Atim). Tra i 48 partecipanti (giocatori e giocatrici) ci sono molti protagonisti del ranking mondiale Edga. Dopo tre vittorie consecutive Tommaso Perrino nel 2023 al Royal Park i Roveri di Torino si è dovuto "accontentare" del secondo posto alle spalle dello svedese Rasmus Lia, confermandosi, però, campione italiano. Quest'anno il professionista livornese - numero 8 al mondo dell'Edga world ranking (categoria "gross") e vincitore del titolo europeo individuale lo scorso luglio in Olanda - punta nuovamente a imporsi nella sfida internazionale. Nel field, tra gli altri, il camerunense Issa Nlareb, la tedesca Jennifer Sraga e la defending champion Alessandra Donati (categoria stableford).

Nella categoria "blind" sul tee di partenza anche Stefano Palmieri, golfista non vedente che nel 2023 si è imposto a livello internazionale, classificandosi primo al The G4D Open (cat V1).

Nella categoria wheel chair, seconda partecipazione consecutiva per Haki Doku, atleta paralimpico con doppia nazionalità albanese-italiana paraplegico dopo un incidente nel 1997. Doku è stato portabandiera albanese ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 (handbike) e ha conquistato numerosi titoli World Guinness Record grazie ai primati di maggior numero di chilometri percorsi su sedia a rotelle e maggior numero di scale scese in un'ora e in 12 ore.

Il Conero Golf Club debutta come sede di gara dell'Open d'Italia Disabili; inaugurato nel 1992, si trova nel Parco del Conero, sviluppandosi su 70 ettari di macchia mediterranea. Il percorso di gara si snoda su due round da 18 buche.



