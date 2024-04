Diasen debutta a Milano Design Week, 'Il bosco in una stanza'

Diasen, azienda di Sassoferrato (Ancona) specializzata in soluzioni per l'architettura green e il comfort sostenibile, fa il suo debutto alla Milano Design Week 2024 con "Il bosco in una stanza", opera a firma di Giulio Iacchetti che sarà esposta nella rinomata galleria milanese Rossana Orlandi.

Con l'obiettivo di far vivere agli ospiti l'esperienza di trovarsi in un metaforico bosco di sughero, a contatto diretto con la natura e con i materiali che questa ci offre, il progetto vuole trasmettere il concetto di CorkPhilia, termine coniato da Diasen per raccontare l'amore per il sughero che si traduce in un'esperienza immersiva e biofilica da vivere in maniera multisensoriale. Il pavimento in granella di sughero aggregata da un legante speciale e le superfici dei tronchi che ricreano l'atmosfera di una sughereta, trattate con pitture capaci di creare connessioni sensoriali tra materiali e persone, mirano a soddisfare bisogni antichi e profondi di comfort, salubrità e bellezza, e trasmettono al visitatore la sensazione di trovarsi in un bosco di sughero. Un omaggio al Mediterraneo e all'ecosistema del sughero, materia principe delle biomalte e delle pitture Diasen. "Questo progetto - commenta Diego Mingarelli, presidente di Diasen - rappresenta il cuore della nostra filosofia aziendale: unendo materiali sostenibili alla bellezza e al comfort, creiamo spazi che nutrono corpo e anima".





