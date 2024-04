Da Unicam un succo di melograno alternativo per qualità e resa

Un succo di melograno di alta qualità e con una resa maggiore grazie a una tecnica alternativa alla spremiitura, che utilizza le microronde, con la tecnica messa a punto in Italia, nell'Università di Camerino. Coordinata da Filippo Maggi, della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute, la ricerca è pubblicata sulla rivista Food Chemistry.

Obiettivo della ricerca è utilizzare per la prima volta l'estrazione per idrodiffusione e gravità assistita da microonde per produrre un succo di melograno alternativo a quello ottenuto per spremitura convenzionale e utilizzabile come materia prima per la produzione di nutraceutici, ossia di sostanze alimentari con proprietà benefiche per la salute.

Alla ricerca ha partecipato l'Azienda Melograno Vita Bio di Montedinove (Ascoli Piceno), che ha messo a disposizione melograni della varietà Wonderful.

"La procedura ottimizzata - ha detto Maggi - ha dimostrato di poter produrre succhi con una resa maggiore e con un contenuto di ellagitannini e antociani superiore a quello ottenuto per spremitura mantenendo inalterate le proprietà chimico-fisiche". In particolare, ha proseguito, "la presenza di ellagitannini è correlata alle promettenti proprietà biologiche del succo ottenuto dai semi di melograno, antiossidante e antiinfiammatoria, largamente superiori rispetto ad altri succhi, come quello di mela, cui si aggiungono la diminuzione del rischio di malattie croniche e degenerative come tumori, diabete, aterosclerosi e malattie cardiovascolari ed anche proprietà antibatteriche e antivirali".

Gli estratti ottenuti dai succhi, inoltre, sono stati in grado di inibire l'azione dell'enzima α-glucosidasi e di prevenire la formazione di prodotti finali di glicazione avanzata, ritenuti responsabili dello stato pro-infiammatorio implicato nello sviluppo di patologie degenerative come diabete, aterosclerosi, e patologie croniche renali. "Questo studio - ha concluso - ha messo in evidenza che l'estrazione per idrodiffusione e gravità assistita da microonde è una tecnica alternativa per la produzione di succo di melograno di alta qualità e la ricerca condotta ha inoltre anche dimostrato la possibilità di ottenere prodotti utilizzabili nella strategia per la prevenzione e il trattamento di patologie correlate ad una sindrome metabolica, come il diabete di tipo 2".



