Da Comune di Ancona attestato riconoscimento a Polizia di Stato

In occasione delle celebrazioni per il 172/o anniversario della fondazione della Polizia di Stato, presso il Teatro delle Muse, al termine della cerimonia il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha consegnato al questore Cesare Capocasa l'attestato di riconoscimento alla Polizia di Stato. Il riconoscimento rappresenta un'attestazione "di stima e gratitudine per il costante impegno profuso dagli Operatori di Polizia a tutela dei cittadini e per la professionalità, la competenza e l'abnegazione sempre dimostrate nell'adempimento dei compiti istituzionali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA