Spray urticante al centro commerciale, Fvo e Ammonimento

Doppia misura di prevenzione per la donna, una 55enne italiana, che 3 giorni fa ha creato il caos in un centro commerciale ad Ancona, spruzzando spray urticante contro un dipendente e contro un addetto alla sicurezza, mentre tentava di rubare della merce. Lo ha deciso il questore Cesare Capocasa che, dopo l'istruttoria della Divisione Anticrimine ha firmato il provvedimento per il Foglio di Via Obbligatorio con il quale ha ordinato alla donna di lasciare il territorio comunale di Ancona e contestuale divieto di farvi ritorno per due anni. La violazione della misura comporta la reclusione da sei a 18 mesi ed una multa fino a 10mila euro.

La 55enne ha diversi prevedenti specifici per reati contro la persona e contro il patrimonio. In considerazione delle modalità utilizzate e dei suoi precedenti è stata ritenuta socialmente pericolosa, in grado di creare allarme sociale e di commettere ulteriori reati della stessa specie. Per questo Capocasa ha firmato nei suoi confronti anche la misura di prevenzione dell'Avviso Orale, con cui viene invitata a cambiare immediatamente condotta di vita e avvertita che l'inadempienza comporta l'applicazione di una misura più grave.

"E' fondamentale - spiega il questore Capocasa - dare immediata risposta a tali fenomeni affinché possano non ripetersi più ed affinché la nostra provincia sia vivibile e civile".



