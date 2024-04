Per la Guardia di finanza cittadinanza onoraria di Ancona

La cittadinanza onoraria di Ancona per la Guardia di finanza che quest'anno celebra i 250 dalla fondazione. E' il regalo fatto dal sindaco Daniele Silvetti a nome del Comune: durante la cerimonia alla Mole, alla presenza di autorità, istituzioni e tanti studenti, ha consegnato l'atto al comandante regionale, generale Alessandro Barbera.

Prima c'era stata una dimostrazione per gli studenti, delle tante attività del Corpo, specialistico per statuto: un simulatore navale per "guidare" un mezzo delle Fiamme Gialle, le Unità cinofile con i cani antidroga. Una giornata che apre i festeggiamenti per l'anniversario. "La Guardia di finanza oggi è un vero e proprio corpo di polizia finanziaria al fianco dei cittadini e degli imprenditori onesti" ha detto Barbera.

Il Corpo è di fatto anche generalista, impegnato in servizi per l'ordine pubblico o il soccorso alle popolazioni in caso di calamità. "Ma oggi la sfida principale - ha aggiunto il generale Barbera - è tenere alta la guardia sulle possibili infiltrazioni malavitose nel tessuto economico e sulla iniziative imprenditoriali irregolari che creano concorrenza sleale e che non rispettano le norme sull'ambiente, la sicurezza e la salute dei lavorati". Un corpo di polizia a fianco del sistema produttivo regionale: "oggi - ha sottolineato il comandante regionale delle Fiamme Gialle - l'idea di polizia tributaria è bypassata da questo nuovo ruolo di polizia economico-finanziaria" a tutto tondo, con l'aiuto di banche dati e tecnologie sempre più avanzate e performanti". Un ruolo descritto durante la cerimonia da inserti filmati, uno dei quali ha ricordato la collaborazione dei finanziari con il giudice antimafia Giovanni Falcone per seguire i flussi di denaro della mafia.

Presenti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il prefetto di di Ancona Saverio Ordine, il procuratore generale Roberto Rossi, quello della Corte dei Conti Alessandra Pomponio e il rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori. Taglio del nastro oggi anche per la commemorazione storica dei finanzeri Carlo Grassi e Giuseppe Maganuco, Medaglie d'Argento al Valor Militare, con una mostra fotografica sul "Fatto di Ancona": la notte tra il 5 e il 6 aprile 2028 Grassi, di 19 anni, e Maganuco, di 23, sventarono proprio alla Mole, un'incursione di una sessantina di marinai austro-ungarici, che volevano impadronirsi dei Mas del comandante Rizzo ormaggiati nel porto di Ancona. Oggi alla cerimonia c'era anche la nipote di Grassi: Delia Ferrari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA