Fuga di gas a Piediripa di Macerata, evacuata area di 1.000 mq

Fuga di gas a Piediripa di Macerata, per la rottura di una conduttura durante i lavori di installazione della fibra ottica in via Cluentina. Sono state evacuate diverse case e palazzine, compresi uffici (anche quello di Poste italiane) e negozi su un'area complessiva di mille mq. Una trentina le persone messe in un'area di sicurezza. Sul luogo i vigili del fuoco, i tecnici di Italgas, Enel distribuzione, polizia locale, carabinieri, polizia.

Per affrontare l'emergenze è stato riunito un tavolo di coordinamento in Prefettura. Al termine del quale il Comune di Macerata ha comunicato ai residenti che l'episodio "è monitorato e scrupolosamente attenzionato dai tecnici di Italgas intervenuti sul posto insieme alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla Polizia locale, agli uffici tecnico e servizi sociali del Comune e all'associazione Protezione Civile Macerata Soccorso. L'area è stata isolata e delimitata ed è stato individuato piazzale Salvo D'Acquisto come punto di ritrovo per i residenti di via Cluentina che hanno dovuto lasciare le rispettive abitazioni.

In merito alla viabilità ci sono percorsi alternativi e il Comune consiglia di percorrere via Teresa Noce (zona industriale Valleverde). Per i residenti dell'area il rientro nelle proprie abitazioni è previsto previo controllo dei vigili del fuoco di ogni unita abitativa interessata. Il Comune ha messo a disposizione un numero di telefono dedicato 0733 256346.



