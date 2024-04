Operaio si infortuna in cantiere, soccorso con l'autoscala

E' servito anche l'intervento dei vigili del fuoco, con l'autoscale, per soccorrere un operaio che si era infortunato ad una caviglia in un cantiere edile a Fano, mentre era impegnato un'operazione di taglio. L'intervento dei pompieri nel pomeriggio in via Papiria. La squadra dei vigili del fuoco di Fano, con l'ausilio dell'autoscala, proveniente da Pesaro, ha recuperato l'infortunato con barella apposita, a circa dieci metri d'altezza sull'impalcatura, e lo affidato alle cure del personale del 118 per il trasporto in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA