Inaugurata ciclopedonale del Conero ad Ancona

E' stata presa d'assalto stamane la ciclopedonale del Conero, inaugurata dal Comune di Ancona, con l'avvio della bella stagione a conclusione di un lavoro di anni portato avanti dalla precedente amministrazione in collaborazione con istituzioni e associazioni ambientaliste.

Centinaia di bikers da tutta la regione e altrettante persone attrezzate con sneakers e zainetto in spalla si sono date appuntamento all'inizio del percorso, in area Vallemiano/Direzione Parco per percorrere i quasi 11 chilometri che separano l'area urbana dall'affaccio su Portonovo, collegata da una navetta per l'occasione. Il tracciato cicloturistico, aperto anche a pedoni e podisti, "costituisce - ha sottolineato il sindaco Daniele Silvetti su un prato a poche centinaia di metri dal parcheggio, punto di arrivo della pedalata organizzata dalla Fiab) - un valore aggiunto per il territorio, e che promuoverà un turismo sostenibile, mettendo insieme molti attori che operano nella ricettività, nell'ambiente e del mondo dello sport". Per l'assessore al Turismo Daniele Berardinelli, si dà risposta "alla crescente domanda di attività, servizi e ricettività nella natura, in un posto dai requisiti speciali, come il Conero e il suo mare. Ringraziamo l'Amministrazione precedente per avere avviato questo intervento". "La ciclopedonale si inquadra perfettamente nel contesto del Parco del Conero - ha detto il presidente Luigi Conte - siamo felici di potere inserire tra i nostri percorsi e nelle nostre cartine questo tracciato, lungo il quale si possono ammirare i paesaggi straordinari tra mare e colline, e incontrare una biodiversità e una fauna di grande interesse".



