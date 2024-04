A Monteprandone area giochi accessibile e inclusiva

E' stato inaugurato a Monteprandone (Ascoli Piceno) il nuovo Parco della Stazione, un'area verde totalmente inclusiva e accessibile a tutti, diversamente abili e normodotati. Nel parco sono presenti un trampolino accessibile, una giostra girevole utilizzabile da seduti, in piedi e con sedia a rotelle, una altalena a cesto, una struttura multifunzione composta da torri, scivoli, pannelli interattivi (lavagna, labirinto, inclinato, banco vendita, abaco, tamburello inclinato), un cannocchiale, ponti con staccionate, ringhiere e con rete.

Le strutture ludiche sono state scelte per far giocare insieme tanti bambini e bambine contemporaneamente. Oltre che essere tematizzate, sono caratterizzate da molte proposte di pannelli e giochi a tema anche per utenti diversamente abili, creando così una proposta di inclusione a 360 gradi. I giochi sono tutti dotati di pavimentazione anti trauma in gomma colata.

Ai vialetti di connessione già presenti, che consentono di attraversare completamente l'area, è stato affiancato un ulteriore viale facilmente percorribile dai diversamente abili.

Sono stati installati nuovi cancelletti, nuove panchine e cestini per i rifiuti.

L'opera è stata finanziata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministero per le disabilità, attraverso un co-finanziamento della Regione Marche tramite il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità pari a 60mila euro e attraverso risorse di bilancio comunale pari a 29.800 euro. L'investimento complessivo è di 89.600 euro.

"In cinque anni abbiamo rigenerato nove aree verdi comunali, investendo oltre 3 milioni di euro per restituire alla comunità luoghi di incontro, socializzazione e divertimento per grandi e piccini" ha commentato il sindaco Sergio Loggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA