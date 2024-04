Paper week, nelle Marche 6 impianti aperti con 700 studenti

Per diffondere le buone pratiche incentivando quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone, con la Paper Week, in programma dall'8 al 14 aprile, torna RicicloAperto: nelle Marche 6 impianti apriranno le porte a più di 700 studenti per spiegare e mostrare dal vivo le diverse fasi del ciclo del riciclo. Visite guidate che consentiranno anche di ripassare le regole per differenziare correttamente carta e cartone evitando, ad esempio, materiali estranei e appiattendo le scatole prima del conferimento. Gli impianti aperti nelle Marche saranno, per la provincia di Ancona: Astea di Osimo, Box Marche di Corinaldo, Cavallari srl di Casine d'Ostra, DS Smith Recycling Italia di Ancona e il Museo della carta e della filigrana a Fabriano; per la provincia di Macerata, la Cosmari srl di Tolentino.

Inoltre, sono state organizzate altre tre attività nelle Marche che riguarderanno laboratori ed esposizioni con i quali i cittadini avranno accesso a una vasta gamma di informazioni per comprendere meglio il processo di riciclo e le sue implicazioni ambientali. Dall'8 al 14 aprile al Museo della Carta e della Filigrana a Fabriano, una mostra per conoscere un museo dedicato interamente alla preservazione e alla divulgazione alla produzione della carta. Al termine della visita, un Maestro Cartaio guiderà i visitatori in un laboratorio pratico di produzione di carta fatta a mano con una filigrana personalizzata Paper Week 2024; all'Astea di Osimo, dall'8 al 12 aprile "Il Mondo del Riciclo: Alla scoperta della carta e del cartone" - Formazione della durata di 1-2 ore all'interno delle scuole da parte di tecnici Astea che illustreranno la filiera della carta e del cartone ai ragazzi, il processo di raccolta, recupero e trasformazione dei rifiuti di carta e cartone in nuovi prodotti, e la corretta differenziazione dei rifiuti; alla Megabox di Vallefoglia (Pesaro Urbino), il 9 e 10 aprile, visita didattica presso l'azienda di due classi della scuola primaria per la spiegazione dell'economia circolare e del riciclo del cartone



