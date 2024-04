Al via l'Ente Formativo Calzaturiero delle Marche

Nasce l'Ente formativo calzaturiero delle Marche, il nuovo centro di formazione creato nei pressi del Calzaturificio Valmor del gruppo Holding Moda. È stato presentato stamani a Civitanova Marche dalla stessa HModa.

Il nuovo ente di formazione, accreditato dalla Regione Marche, mira a colmare il gap generazionale di artigiani specializzati nel settore calzaturiero di alta manifattura. Trasmettendo gli standard di eccellenza della calzatura Made in Italy, l'Efc formerà risorse professionali pronte all'impiego presso le manifatture del Gruppo HModa e di altre realtà dell'ecosistema manifatturiero regionale e nazionale. Il primo corso, in partenza lunedì 8 aprile, sarà finanziato dalla Regione Marche attraverso il Pr Fse+ 2021-2027 e patrocinato dal Comune di Civitanova Marche, e sarà rivolto ai residenti nella regione, tra cui studenti provenienti dagli istituiti tecnici e giovani in cerca di una prima occupazione, oltre ad altre fra le categorie più vulnerabili sul mercato del lavoro, come lavoratrici e over 50. Il percorso formativo "Addetto alla produzione in serie di calzature di alta manifattura" formerà 15 nuove figure professionali attraverso l'erogazione di 600 ore di formazione in cui si alterneranno teoria in aula e pratica nei laboratori dedicati, con focus specifici su orlatura, montaggio, finissaggio e controllo qualità. Completeranno il corso interventi di esperti del settore, visite formative, masterclass e webinar di approfondimento e uno stage immersivo in azienda.

Al superamento della prova finale verrà rilasciato l'attestato di qualifica di "addetto alla produzione in serie di calzature" e - ad almeno il 51% dei diplomati - sarà garantito l'inserimento all'interno del Gruppo HModa o di un'altra azienda calzaturiera del territorio marchigiano con contratto a tempo determinato o indeterminato.



