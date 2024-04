80 anni di Confindustria Ancona, celebrazione in cinque tappe

Gli 80 anni di Confindustria Ancona: un grande progetto in cinque tappe per celebrare il ruolo dell'industria sul territorio, nel passato, nel presente e nel futuro. "80 anni di Confindustria Ancona" è stato presentato dal presidente Pierluigi Bocchini. Le cinque tappe partiranno da Jesi, il 19 aprile e si concluderanno ad Ancona il 16 novembre, passando per Fabriano, Senigallia e Osimo. Ad ogni territorio è dedicato un tema specifico di attualità e interesse per le imprese e non solo: in occasione dell'evento centrale in ogni singolo territorio, previsti altri appuntamenti collaterali: mostre sull'industria, incontri con i ragazzi nelle scuole, eventi promossi dai Giovani e Imprenditori e un progetto sulla sostenibilità.

"Un progetto corale, in cui tutte le anime di Confindustria sono coinvolte attivamente" ha spiegato Bocchini, affiancato al tavolo da Giorgio Moretti, presidente di Piccola Industria, Vanessa Mazzarini vicepresidente dei Giovani Imprenditori, Veruska Anacleti presidente del Comitato Vallesina, Federica Capriotti presidente del Comitato Fabrianese, Michele Casali, vicepresidente Comitato Valli Aspio e Musone, Danilo Falappa, vicepresidente Comitato Ancona e Renato Mandolini, presidente Comitato Senigallia.

"Un percorso - ha continuato Bocchini - che guarda al passato per capire le basi sulle quali lo sviluppo economico ha accompagnato quello sociale nella provincia e che si pone come obiettivo intercettare le direttrici del futuro. Al centro di questa analisi le imprese, gli imprenditori, le loro storie e soprattutto Confindustria Ancona che analizza il suo passato e si interroga sul suo futuro".

La prima iniziativa in programma è un convegno dal titolo Credito e imprese: Sfide e prospettive programmato per venerdì 19 aprile al Teatro Pergolesi di Jesi e sarà dedicato all'approfondimento dei nuovi strumenti per il sostegno alle imprese ed il nuovo ruolo del sistema del credito nel rapporto con le aziende.

Seguiranno poi gli altri eventi sul territorio: a Fabriano il tema sarà quello del valore del capitale umano in azienda, a Senigallia si parlerà dello Sviluppo industriale e valorizzazione del territorio e nella zona di Osimo di Infrastrutture materiali e digitali, fino all'evento finale in programma ad Ancona per il 16 novembre. "In questo percorso non saremo soli: - ha ricordato Bocchini - ci affiancherà in primis la Fondazione Aristide Merloni nella persona di Donato Iacobucci che ringrazio per il lavoro che sta facendo e che avrebbe voluto essere oggi qui con noi. A lui abbiamo chiesto di darci un po' di numeri: noi imprenditori siamo abituati a ragionare sui fatti e non sulle parole, ecco perché abbiamo voluto capire quale sia realmente il peso delle nostre industrie sul territorio, il valore aggiunto che restituiscono al territorio, il ruolo sociale degli imprenditori".

In occasione dell'anniversario Confindustria Ancona vara anche il percorso di sostenibilità trasversale agli ambiti territoriali "HYPE80" che "riduce, educa e include". In ogni ambito territoriale le aziende che per l'80/o apriranno le porte con open day dedicati, diventano per un giorno un hub dedicato per raccogliere notebook privati usati, funzionanti e non di dipendenti e collaboratori dell'impresa. L'azienda "365 sistemi, servizi, soluzioni", partner di Confindustria Ancona per l'iniziativa, raccoglierà e selezionerà i notebook e ricondizionerà quelli funzionanti che saranno poi donati a conclusione di tutti gli eventi territoriali ad imprese sociali dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado coinvolte nell'iniziative e che a loro volta tra settembre e novembre prossimi saranno coinvolte in attività di formazione sulla sostenibilità in collaborazione con l'ufficio Sostenibilità di Confindustria Ancona e Giovani Imprenditori. Hype80 si inserisce nel più ampio progetto Ethica, l'ecosistema progettato da Confindustria Ancona per evolvere le imprese verso lo sviluppo sostenibile. Ethica ha "l'obiettivo di promuovere con visione, competenza e pragmaticità i principi dello Sviluppo Sostenibile alle aziende della provincia, alle sue persone e agli ambiti territoriali dove operano".



