46 chili di hascisc e una pistola in casa, arrestato 22enne

Un 22enne di Macerata aveva in casa 46 chilogrammi di hascisc suddivisi in panetti, 411 grammi di marijuana e dieci grammi di cocaina purissima, oltre ad una pistola Beretta calibro 7,65, pronta all'uso, con 23 cartucce, detenuta abusivamente. La scoperta dell'ingente carico di droga è stata compiuta la scorsa notte dai carabinieri del Reparto operativo - Nucleo investigativo del Comando provinciale di Macerata: il giovane è stato arrestato per spaccio di droga, detenzione abusiva di arma e condotto nel carcere di Ancona Montacuto.

Il pusher è stato controllato e bloccato dai militari nell'ambito di una prolungata e articolata attività di indagine, con servizi di osservazione e pedinamento nel centro cittadino.

L'operazione ha preso spunto dal precedente arresto, da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo e del Norm della Compagnia di Macerata, di un 24enne residente a Fabriano (Ancona) che aveva con sé in auto 150 grammi di hascisc appena acquistati dal 22enne. E' scattata così la perquisizione nel domicilio di quest'ultimo dove è stato scoperto il più grosso carico di stupefacenti sequestrato nel Maceratese negli ultimi anni. In casa del giovane, in Corso Cairoli, oltre alla droga e alla pistola, rinvenuti 1.620 euro, ritenuti provento di spaccio, tre bilancini elettronici di precisione e quattro telefoni cellulari con sim attive. Il materiale è stato sequestrato. Sul mercato lo stupefacente avrebbe fruttato intorno al mezzo milione di euro. Il 22enne è stato portato in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria; per il 24enne fabrianese, trattenuto nelle camere di scurezza del comando provinciale, giudizio direttissimo in mattinata.



