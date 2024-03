Due giocatori dell'Ascoli nel reparto di pediatria del 'Mazzoni'

Due giocatori dell'Ascoli, Patrizio Masini e Karim Zedadka, hanno fatto visita ai piccoli pazienti dell'Unità operativa complessa di pediatria, presso l'Ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno. A pochi giorni dalla Pasqua, hanno consegnato ai bambini le maglie dell'Ascoli Calcio e le uova di cioccolato. Masini e Zedadka si sono intrattenuti con i piccoli degenti e con il personale medico e infermieristico. A fare gli onori di casa il direttore generale dell'Ast Nicoletta Natalini.

"L'Ascoli Calcio è sempre stata attenta alle dinamiche sociali e del territorio. Oggi - ha detto Domenico Verdone, direttore generale della società calcistica -. Questa è stata l'occasione per far visita ai bambini che, purtroppo, trascorreranno la Pasqua in ospedale; venerdì faremo visita, ormai è una consuetudine, all'Anffas di Ascoli. Il Club è conscio dell'importanza che riveste sul territorio, non solo di Ascoli Piceno, ma più in generale delle Marche e quindi vuole essere di supporto a quanti vedono nello sport un ausilio e uno stimolo fra le difficoltà che la vita pone di fronte".

"Spero che sia la prima di tante altre occasioni per fare qualcosa insieme, per la felicità degli operatori sanitari e per alleviare un po' le sofferenze delle persone che sono ricoverate, anche nei giorni di festa" le parole di Natalini.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA