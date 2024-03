Lollobrigida, 'ruolo determinante dell'Italia in modifiche Pac'

"Stiamo faccendo di tutto per fare capire a gente che non è mai andata in campagna come è fatto il mondo. In Europa, in quei palazzi non sempre hanno chiaro il ruolo dell'agricoltura, non lo diciamo da oggi, ma da quando ci siamo andati per la prima volta". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, durante l'incontro con una delegazione di agricoltori con i trattori ad Ascoli Piceno con i quali si è soffermato sulle modifiche alla Pac decise ieri a Bruxelles.

Modifiche adottate "con un ruolo determinante dell'Italia, della Meloni che ha riportato tema al Consiglio Europeo, non se ne parlava da 30 anni". Il ministro ha ribadito al centralità del settore primario e dell'agricoltore, "il primo ambientalista", colui che mantiene il territorio. Bisogna entrare "in questa ottica e quindi ricordare che la Pac è stata fatta, unico settore economico inserito nei Trattati di Roma, per garantire un reddito agli agricoltori e fare in modo che non si dedicassero ad altre attività nelle città". Poi "se ne sono dimenticati e si è cominciato a parlare di sostenibilità ambientale" ma se l'agricoltore serve a garantire l'ambiente "non puoi limitare la sua azione in nome di idee che non hanno attinenza con la realtà. E' quello che è stato fatto negli ultimi anni".

"Negli ultimi mesi, piano piano siamo riusciti a fare qualche passo avanti" ha aggiunto, citando il caso degli ungulati. "I cinghiali vanno abbattuti se sono troppi, se devastano le produzioni, se creano criticità come la peste suina - ha insistito -. Queste cose non abbiamo avuto paura di dirle in Europa e piano piano sta passando il concetto del ritorno dell'agricoltura al ruolo centrale che aveva nella fondazione dell'Europa".

E parlando con i manifestanti, ha spiegato che le modifiche alla Pac prevedono "semplificazione e riequilibrio" dei finanziamenti, tenendo conto dei "costi di produzione e della "resa" dei terreni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA