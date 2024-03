Il Mediterraneo al centro della Festa di Scienza e Filosofia

Culla della scienza e della filosofia. Ma anche scenario delle sfide per il cambiamento: sarà 'Il Mediterraneo' al centro della 13/a edizione della Festa di Scienza e Filosofia in programma a Foligno dall'11 al 14 aprile e, per il secondo anno consecutivo, anche a Fabriano (12 e 13 aprile) nell'ambito della rinnovata sinergia tra le due città di Umbria e Marche.

A palazzo Donini a Perugia, il presidente e il direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, Maurizio Renzini e Pierluigi Mingarelli, hanno illustrato il programma con un totale di 126 relatori e 140 conferenze (115 a Foligno e 25 a Fabriano), di cui 42 per le scuole e 98 per il grande pubblico, per un evento organizzato anche dal Rotary Club di Fabriano in collaborazione con Regione Umbria, Regione Marche, i Comuni di Foligno e Fabriano e l'associazione Oicos riflessioni.

Tra i protagonisti si segnalano figure come Giuliano Amato, Ilaria Capua, Vito Mancuso, Dario Fabbri, Piergiorgio Odifreddi, Massimo Galli, Lucia Votano, Massimo Polidoro, Gloria Maria Gonzales Fortes, Franco Cardini. Il 13 aprile, alle 15.30, è previsto anche un collegamento in diretta streaming, sia da Foligno che da Fabriano, con il ministero dell'università e della ricerca per l'intervento della ministra Anna Maria Bernini.

Il primo incontro del festival sarà dedicato alla Carta di Firenze, che vedrà intervenire il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, la presidente della Fondazione Giorgio La Pira, Patrizia Giunti, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, l'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, il direttore della Fondazione Mont'e Prama della Sardegna, Giorgio Murru, e il filosofo della scienza, Silvano Tagliagambe.

Quest'ultimo è uno dei quattro referenti scientifici della manifestazione, insieme al fisico Roberto Battiston, al linguista Massimo Arcangeli - anche loro presenti alla 13/a edizione - e al fisico e genetista Edoardo Boncinelli.

'Il Mediterraneo', tema centrale dei principali incontri, "è quanto mai attuale anche alla luce di quella che è, oggi, la situazione internazionale" ha sottolineato Mingarelli.

Anche quest'anno troverà spazio la sezione Experimenta ospitata a palazzo Candiotti. Ad attendere il pubblico 15 diversi laboratori originali, a Foligno, per tutte e quattro le giornate della manifestazione, pensati per tutte le età.

Quattro, invece, le attività che si terranno a Fabriano.

E ancora numerosi eventi collaterali, tra i quali il concerto 'Cantabile' di Federico Gili alla fisarmonica in collaborazione con gli Amici della Musica di Foligno, la mostra fotografica "Life Support. La nave di Emergency" e il doppio concerto "Dialogo Mediterraneo" del pianista Giovanni Guidi, a Foligno e Fabriano.

A due giorni dall'apertura delle prenotazioni agli eventi, hanno fatto sapere gli organizzatori, sono già prevsiste oltre 4mila presenze per un evento che gode del patrocinio di tutti gli enti di ricerca italiani, con l'allargamento del sostegno delle Università non solo di Umbria e Marche ma anche di Genova e di Milano (La Statale e Politecnico).



