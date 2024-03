Cirillo, Raffaele, Rubini, Marcoré per Marche Teatro 2024-2025

Presentata oggi ad Ancona la stagione di Marche Teatro 2024-25, che prevede dal 31 ottobre al 13 aprile 28 titoli (17 al Teatro delle Muse e 11 allo Sperimentale) per 59 spettacoli tra teatro, danza, teatro per ragazzi e musical in grado di accontentare diverse fasce di pubblico. "Un programma corposo finalizzato anche ad allargare la platea - ha detto la direttrice artistica Velia Papa - con cinque nuove coproduzioni realizzate con importanti realtà nazionali, e la presenza di artisti di fama assieme a nuovi talenti marchigiani e non, che la nostra Fondazione ha contribuito a lanciare".

Inaugura la stagione la prima delle nuove coproduzioni, 'Don Giovanni', messo in scena da Arturo Cirillo (storico ospite di Marche Teatro), rielaborando il libretto di Lorenzo Da Ponte per l'omonima opera di Mozart, ma pescando anche da Molière. Ma ci saranno anche Sergio Rubini e Daniele Russo con 'Il caso Jekill da Robert Luis Stevenson', che interroga anche concretamente dal palco gli spettatori sulle ragioni del male, e le due creazioni di Liv Ferracchiati 'La morte a Venezia' e 'Stabat Mater', assieme a LovPoem (prima assoluta) di Ludovico Paladini per la danza, in cui l'artista tra lacrime e canzoni supera ballando le sue pene d'amore.

L'attore e regista Filippo Dini, sarà presente col suo nuovo spettacolo 'Parenti terribili', di Jean Cocteau sul tema dell'inferno familiare, mentre Flavio Insinna interpreterà 'Gente di facili costumi' per la regia di Luca Manfredi.

Virginia Raffaele torna al teatro dopo i successi al cinema e in tivù con 'Samusà', ripercorrendo la sua infanzia circense in un luna park, mentre Neri Marcoré interpreterà, con oltre venti performer, il musical 'Sherlock Holmes' e Antonio Albanese 'Personaggi', grottesca e irriverente galleria di anti-eroi.

In cartellone, tra gli altri, anche Elio De Capitani con 'Re Lear' di Shakespeare, Franco Branciaroli col 'Sior Todero Brontolon' di Goldoni e il Nuovo Balletto di Toscana con 'Bayadère-Il regno delle ombre'(premio Danza&Danza 2021 come miglior produzione italiana), firmato dal coreografo Michele di Stefano. Presenti all'incontro, il presidente di Marche Teatro Valerio Vico e l'assessore alla Cultura del Comune di Ancona Anna Maria Bertini, che hanno evidenziato l'incremento del numero di spettatori a livelli pre-covid.



