A Ascoli Piceno un corso di laurea magistrale sul Paesaggio

Nella sua visita ad Ascoli Piceno il ministro Francesco Lollobrigida ha tenuto a battesimo il Corso di Laurea Magistrale in "Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità" (PaÍS), progettato interateneo dall'Università di Camerino e dall'Università Politecnica delle Marche. Un corso che ha l'obiettivo di formare una figura professionale di paesaggista, riconosciuta a livello internazionale, che possieda competenze multidisciplinari pertinenti all'analisi, alla progettazione, alla pianificazione e alla gestione del paesaggio.

"Il sistema universitario delle Marche, insieme, sta sviluppando positivamente il concetto di rete ed è la strada giusta per offrire una preparazione di qualità agli studenti" ha detto Lollobrigida. "Questo corso è testimonianza della grande attenzione di tutti gli Atenei nella consapevolezza dell'importanza e dell'impatto dell'università dal punto di vista sociale ed economico" il comento di Gianluca Gregori, rettore della Politecnica delle Marche.

"Paesaggio, innovazione e sostenibilità sono tre parole chiave dello sviluppo di un territorio, in particolare come questo che è molto vicino al monti Sibillini" ha invece osservato Emanuele Tondi, pro rettore vicario Università di Camerino. "Il corso permette l'iscrizione agli studenti che hanno fatto la triennale sia in Architettura, sia in Agraria. La collaborazione fra le due università marchigiane è molto importante; fare rete non è affatto scontato, ma ci siamo riusciti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA