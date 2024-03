Ad Ancona giovani dell'area Adriatico Ionica per Erasmus+

L'Università Politecnica delle Marche ospiterà domani, 26 marzo, l'evento di lancio del progetto Erasmus+ ESN-AIR (Engaging Students for eNhancing internationalization practices in the Adriatic-Ionian Region), coordinato dall'ateneo anconetano, che prevede la stretta collaborazione di sezioni dell'Erasmus Student Network dell'area Adriatico-Ionica, a partire da Esn Ancona, con 9 Atenei. Una ventina gli studenti che partecipano al progetto. Domani saranno presenti tutti i partner, provenienti da Università e sezioni del network studenti Erasmus di Albania, Bosnia, Croazia, Montenegro e Serbia, per pianificare le attività da realizzare nei prossimi tre anni grazie ad un finanziamento di circa 400mila euro. L'obiettivo è condividere le buone pratiche dei partner italiani con gli atenei e le sezioni Esn dei Balcani Occidentali per accompagnarli verso una crescita condivisa.

"Lo scopo del progetto è il rafforzamento del coinvolgimento della componente studentesca dell'Università nello sviluppo delle politiche di internazionalizzazione" spiega il rettore Gian Luca Gregori. Verranno realizzate attività nelle scuole e nelle Università dei Balcani Occidentali, a partire dalle scuole primarie e secondarie, dove verranno organizzati circa 90 incontri in tre anni per sensibilizzare anche i giovanissimi all'importanza dell'istruzione terziaria, dell'internazionalizzazione, dei valori europei.

Tra gli elementi innovativi del progetto l'inclusione (verranno selezionate soprattutto scuole lontane dalle grandi città) e la parità di genere (saranno organizzati incontri specifici per le studentesse delle aree remote di Albania, Bosnia e Montenegro per promuovere le discipline Stem). Prevista inoltre la creazione di nuove sezioni Esn nelle città dei Balcani che ancora non le hanno: si punta a creare una rete di sezioni Esn dell'area Adriatico-Ionica che porterà il contributo dei giovani all'associazione delle Università dell'area (UniAdrion), operante da oltre venti anni e coordinata dalla Politecnica.



