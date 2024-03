Per il Dantedì torna in 400 sale 'Mirabile Visione: Inferno'

Il docu-film 'Mirabile visione: Inferno' del regista marchigiano Matteo Gagliardi torna per il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che cade il 25 marzo, giorno in cui secondo la tradizione nel 1300 il poeta si sarebbe perso 'in una selva oscura'.

Verrà proiettato per le scuole in 400 sale italiane e coinvolgerà altrettanti istituti scolastici. Realizzata in crowdfunding e con il sostegno di privati nel 2022, e prodotta da Starway, la pellicola che ripercorre attualizzandoli i nove cerchi dell'Inferno dantesco grazie a sofisticate tecniche digitali e alle illustrazioni della Divina Commedia del pittore parmense Francesco Scaramuzza (1803-1886), ha ottenuto subito un grande successo ed è stata vista finora da quasi 20mila studenti. E' stata inoltre proiettata nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica e ha ottenuto tra gli altri il patrocinio del Ministero delle Cultura, della Società Dante Alighieri e di Save the Planet, coinvolgendo anche istituzioni culturali italiane all'estero tra cui San Paolo del Brasile, Berlino, Vancouver e Bruxelles.

Con un linguaggio multimediale sperimentato da Gagliardi nelle sue precedenti opere tra cui 'Fukushima: a nuclear story' del 2016, lo spettatore viene condotto nel suo viaggio agli inferi da immagini e suggestioni che spaziano dal reportage alla finzione, rendendo contemporanei in un'ora e 33 minuti i mali che da sempre affliggono l'umanità: dall'avidità alla violenza, dallo sfruttamento alla distruzione di ciò che ci circonda. Un percorso guidato da due maestri, padre Guglielmo (Luigi Diberti) e l'insegnante Delia Argenti (Benedetta Buccellato).

Nelle Marche sarà visibile in una quindicina di sale e ad Ancona approderà il 26 marzo al Cinema Movieland Goldoni riaperto di recente.



