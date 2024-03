Lorenzo Lotto 'racconta' le sue opere nel museo di Recanati

Inaugurato a Recanati (Macerata) il nuovo allestimento museale dei capolavori di Lorenzo Lotto (Venezia, 1480 - Loreto, 1556/1557) nelle sale di Villa Colloredo Mels. Sale che ospitano alcune delle maggiori opere pittoriche dell'artista veneto nelle Marche: l'Annunciazione, il maestoso Polittico di San Domenico, la suggestiva Trasfigurazione e il San Giacomo Maggiore.

Le opera potranno essere ammirate e comprese dai visitatori in ogni minimo dettaglio, grazie all'ausilio di dispositivi multimediali e al corposo ampliamento di tutti gli apparati didascalici. "Il progetto fortemente voluto dalla nostra Amministrazione ha come focus i quattro capolavori lotteschi di Recanati, oggetto di una nuova narrazione mirata a coinvolgere i visitatori nella conoscenza approfondita delle opere dell'artista attraverso una serie di strumenti integrati" ha detto il sindaco Antonio Bravi. Tra le novità gli - apparati didattici in italiano e inglese dotati di QR code, le didascalie braille e quelle destinate all'infanzia, i touch screen, tramite i quali è possibile sfogliare come in un libro temi, approfondimenti, particolari delle opere di Recanati e non solo, e un art wall che coinvolgerà il visitatore in una conoscenza coinvolgente della pittura lottesca. Nell'allestimento è lo stesso Lotto a svelare la sua concezione della vita e dell'arte, invitando lo spettatore ad esplorare le sue opere, anche attraverso una dimensione multisensoriale con mezzi sonori e olfattivi. Il sindaco ha ricordato anche lo stretto rapporti del pittore con Recanati, "dove venne chiamato per la prima volta in regione nel 1506 dai frati domenicani recanatesi per realizzare l'omonimo Polittico".

"Con il budget a disposizione avremmo potuto realizzare mostre spot di richiamo, ma che non avrebbero lasciato nulla di duraturo alla città: abbiamo preferito valorizzare le nostre eccellenze culturali" il commento dell'assessora alle Culture Rita Soccio.

Nel nuovo allestimento si è lavorato alla realizzazione di percorsi narrativi mediante uso di mezzi digitali e di natura filmica, secondo i più avanzati modelli di storytelling, arricchiti da interventi sonori e olfattivi mirati: la visita delle sale diventa una vera e propria Lorenzo Lotto digital experience, coinvolgendo sia il visitatore meno smaliziato che il profondo conoscitore con contenuti attrattivi, consentendo la visione di dettagli di raffinata bellezza, difficilmente osservabili a occhio nudo.

La rifunzionalizzazione in chiave cronologica dei capolavori lotteschi di Villa Colloredo Mels ha visto il raddoppio delle sale espositive a lui dedicate, affiancando per la prima volta a ciascuna opera il relativo apparato multimediale; un suggestivo art wall, inoltre, accoglie il pubblico proiettando a una dimensione di oltre tre metri gli straordinari e piccolissimi particolari presenti nelle opere recanatesi, mentre un'ulteriore installazione permette allo stesso Lotto di coinvolgere lo spettatore invitandolo a conoscere la sua vita e le sue opere.

A curare l'intero progetto di riallestimento la professoressa Marta Paraventi, storica dell'arte e autrice dei testi degli apparati didattici e degli strumenti digitali: "Villa Colloredo Mels si pone con questo progetto all'avanguardia della ricerca museologica per contribuire così al compito educativo del museo sulla scia delle direttive dell'Icom (International Council of Museums)". Infine anche una sezione dedicata al rapporto tra Lotto, Recanati e Loreto (luogo della sua morte) introduce il visitatore alla sezione lottesca e racconta un pezzo fondamentale della storia di questo territorio, anche grazie all'opera 'Traslazione della Santa Casa', del coetaneo Vincenzo Pagani.

Con l'occasione si è provveduto a riallestire altre tre sale della Pinacoteca civica comprendenti opere di maestri della pittura marchigiana tardo-medievale come Pietro di Domenico, Olivuccio di Ceccarello e Giacomo di Nicola da Recanati, dotandole di un moderno e completo apparato didascalico.



