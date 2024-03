Antonini, Marche terra del benessere a 360 gradi

Una legge che traccia le linee per fare riconoscere le Marche come "Terra del benessere e della qualità della vita". E' la legge regionale n. 23 del 7 dicembre 2023, presentata oggi ad Ancona ad una platea di imprenditori nell'evento "Le Marche-Quality Life in Italy".

"Una legge che nasce dal settore agroalimentare, ha un approccio interdisciplinare" secondo l'assessore regionale all'Agricoltura e alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini, che ha parlato anche di un approccio "olistico". Il concetto di benessere viene declinato "a 360 gradi: alimentazione, turismo, cultura, istruzione, welfare, filiere agroalimentari, ma anche formazione, lavoro, industria, salute, ambiente, sport". L'obiettivo - ha aggiunto - è "migliorare le condizioni di noi marchigiani, dove c'è una popolazione attiva che non si ammala, c'è un guadagno complessivo per tutto il sistema. Ma "vogliamo lanciare le Marche come regione antistress, caratterizzata dalla cura dell'ospitalità, della persona, del lavoro, dell'ambiente. Vogliamo raccontare una regione nuova, dove si può venire come turisti, ma anche a vivere". L'idea - ha raccontato l'assessore - è nata dall'attenzione dopo il covid a "una ricerca diffusa di benessere e qualità della vita, di salute fisica e mentale.

Assumendo sani stili di vita, stando bene con sé e con gli altri si può contribuire al benessere e allo sviluppo del territorio".

Le Marche offrono "molti spunti": "campagna, montagna, borghi marinari, una dimensione sostenibile, l'equilibrio tra la salute personale, la natura e il benessere nel mondo del lavoro". E ancora gli studi sulla dieta mediterranea, cominciati proprio nelle Marche, l'alta aspettativa di vita, la presenza del più grande distretto biologico d'Europa, la biodiversità". "E' un progetto ambizioso - ha sottolineato Antonini - con tante applicazioni pratiche per poi proporre all'esterno le Marche come terra del benessere, un nuovo brando vincente. Abbiamo chiesto la consulenza dell'Università Politecnica delle Marche per sapere se possiamo diventare un modello". Il progetto parte dalle scuole "con l'educazione alimentare, interessa tutte le fasce di età, va dall'attività fisica al welfare aziendale", una serie di politiche da ambientare verso il benessere e la qualità della vita. L'ambizione è di organizzare nei prossimi mesi "un grande forum internazionale". Intanto dalla legge regionale sulle Marche terra di benessere ne nascono altre, come quella sulla cucina marchigiana "tra sapori e salute", che dovrebbe essere approvata dal Consiglio regionale delle Marche martedì.

All'evento di oggi hanno portato le loro testimonianze il rettore di Univpm Gian Luca Gregori, che ha parlato delle strategie e dell'integrazione necessari per portare avanti il nuovo brand, l'esperto di stili di vita David Gregori, Accademico dei Gergofili, Iginio Straffi (Rainbow) e Stefania Bollati (Davines), che hanno parlato delle loro esperienze di welfare aziendale, Massimiliano Ossini, conduttore Tv e scrittore.



