Servizio Alto Impatto della polizia ad Ancona, multe e sanzioni

Fin dal primo pomeriggio di ieri e dalle prime luci dell'alba stamattina si è svolta una vasta ed imponente operazione ad Alto Impatto, disposta dal questore di Ancona Cesare Capocasa, d'intesa con il prefetto Ordine, con il dispiegamento di quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, l'XV Reparto Volo di Pescara, un team della squadra cinofili antidroga, unitamente ai poliziotti delle Volanti, della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, dell'Ufficio Immigrazione, unitamente alla Polizia Locale.

Oltra 70 gli uomini e le donne della Polizia di Stato impiegati in presidi nei punti più nevralgici della città, in particolare nelle zona del Piano, degli Archi e della Stazione, dove spesso si registrano episodi di criminalità diffusa e comportamenti incivili che contribuiscono ad aumentare il senso di insicurezza nei cittadini. Ancona è stata controllata dall'alto dal reparto Volo con un elicottero che ha sorvolato tutta la città. Ma anche dal basso, attraverso presidi, posti di controllo e controlli mirati a persone, veicoli ed esercizi commerciali.

In P.zza D'Armi ed aree limitrofe si concentrano le abitazioni popolari di numerosi stranieri ed alcune famiglie rom, tra i quali alcuni componenti già destinatari di misure cautelari eseguite dalla Squadra Mobile e soggetti seguiti dall'Ufficio Anticrimine, perché interessati da provvedimenti restrittivi. Nello specifico sono stati controllati 20 soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare e non sono emerse irregolarità. I poliziotti della Squadra Mobile hanno espletato controlli per la prevenzione di reati predatori, mentre il team della squadra cinofili antidroga ha operato mediante pattuglie appiedate ed automontate in tutta la zona di Corso Carlo Alberto e piazza Ugo Bassi. Le pattuglie della Polizia Stradale hanno organizzato posti di controllo lungo le articolazioni di accesso alle zone più vulnerabili. I poliziotti della Squadra amministrativa della Questura hanno effettuato diversi controlli in alcuni esercizi commerciali nei pressi del quartiere Piano e della stazione. In un locale etnico in zona stazione veniva rilevata la presenza di un lavoratore irregolare, segnalata dai poliziotti all'Ispettorato del Lavoro. Sanzionato un supermarket nel quartiere del Piano per scarse condizioni di igiene e di conservazione degli alimenti. Richiesta sul posto l'assistenza del personale dell'Ast- Ufficio igiene ed alimenti. Circa 100 kg di frutta e verdura sono stati destinati alla distruzione. Il supermarket è stato oggetto di una sanzione amministrativa di 2.000 euro per il mancato rispetto del manuale HACCP, per la mancata ricognizione giornaliera dei prodotti facilmente deteriorabili. Sono state indicate al gestore le procedure di pulizia urgenti da espletare urgentemente.

I controlli effettuati mediante posti di controllo, volanti e pattuglie appiedate hanno portato anche alla denuncia di 4 soggetti ex art. 75 del D.P.R. 309/90, scovati anche grazie al fiuto dei cani antidroga: sequestrati 10 grammi di hascisc. Sul fronte delle sanzioni al Codice della Strada sono state elevate 4 sanzioni ex art. 186 C.d.S: si tratta di persone italiane di 35, 30, 22 e 45 anni, che avevano superato la soglia limite di tasso alcolemico. Per loro è stato disposto il sequestro amministrativo dei veicoli. Ci sono state anche 3 sanzioni per ubriachezza molesta. Dopo i controlli il questore di Ancona ha emesso 6 ordini di lasciare il territorio nazionale a carico di soggetti irregolari. Complessivamente nel servizio Alto IMpatto sono state controllate493 persone, di cui 146 con precedenti specifici; controllati 193 veicoli con 7 sanzioni; effettuati 23 posti di controllo; controllati 14 locali commerciali controllati con due sanzioni.

I servizi Alto Impatto proseguono da oltre due anni e nel 2023 in totale ne sono stati effettuati 53 servizi, nei primi tre mesi del 2024 sono 14.



