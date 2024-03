Ancona ospiterà l'Erasmus Generation Meeting nel 2025

Ancona sarà la prima città italiana ad ospitare l'Erasmus Generation Meeting, il più importante evento dei giovani dell'Erasmus, in programma dal 3 al 7 aprile 2025. L'annuncio è stato dato oggi in un incontro stampa dal sindaco Daniele Silvetti assieme al rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, all'assessore all'Università Marco Battino e ai giovani volontari della rete degli studenti Erasmus (Erasmus Student Network) che hanno organizzato il progetto.

La scelta di Ancona, che ha superato la candidatura di Berlino (con oltre il 70% dei voti) e vedrà arrivare in quei giorni 1.200 studenti da 45 Paesi europei ed extraeuropei aderenti al Network, è stata determinata oltre che dalle attrattive storiche e naturalistiche della città, anche dalla capacità del comitato organizzatore di coinvolgere le istituzioni politiche e culturali del territorio. L'iniziativa, che ha la funzione di formare i giovani alla cittadinanza europea, favorendone la circolazione e l'acquisizione di una dimensione internazionale non solo culturale, ma anche lavorativa, avrà il suo centro alla facoltà di Economia e al Teatro delle Muse, che ospiterà le plenarie e la cerimonia di apertura, mentre il Palaindoor sarà sede di cene e intrattenimenti. Presenti anche aziende e istituzioni culturali per far conoscere agli studenti le opportunità occupazionali del territorio e quelle di studi e tirocini in Italia e all'estero.

"La nostra Università registra ottimi risultati - ha detto Gregori - ma non possiamo limitarci ad un bacino regionale, dobbiamo diventare attrattivi a livello internazionale".

All'internazionalità hanno fatto riferimento anche Silvetti e Battino, sottolineando "il cambio di passo della città" le cui potenzialità travalicano le frontiere nazionali: a ottobre ospiterà il G7 Salute e l'anno prossimo i Campionati nazionali universitari. Oggi sono arrivati i complimenti da remoto della ministra dell'Università Anna Maria Bernini e dell'assessore alla Cultura e Istruzione della Regione Marche Chiara Biondi. I più 'applauditi' per un risultato che prima di Ancona ha visto ospitare il meeting a Porto (Portogallo), Bucarest (Romania) e quest'anno Siviglia (Spagna), sono stati i giovani del comitato organizzatore, tra cui Ava Ghasemi, Giuseppe Masotano, Gerlando Sciabica e Attilio Apostoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA