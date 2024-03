Tamponamento mezzi pesanti in galleria, lunghe code sull'A14

Fortissimi rallentamenti e code per circa tre chilometri in direzione sud tratto marchigiano dell'A14 a seguito di un tamponamento a catena avvenuto all'interno della galleria Vinci in territorio di Cupra Marittima (Ascoli Piceno).

L'impatto intorno alle 10.30, al chilometro 293, ha coinvolto due autotreni, un furgone e una bisarca; sul posto per i soccorsi sono giunti sanitari del 118, i vigili del fuoco di Fermo e San Benedetto del Tronto, la polizia stradale. L'autista della bisarca è stato estratto dal mezzo dagli operatori dei vigili del fuoco e consegnato ai sanitari che hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Successivamente i pompieri hanno provveduto a mettere ins icurezza l'intera zona incidentale.



