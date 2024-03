15enne cade da terrazzo e muore, palloncini bianchi in cielo

Tanti palloncini bianchi liberati verso il cielo hanno accompagnato oggi pomeriggio alle 16 l'uscita, dalla chiesa di Grottazzolina (Fermo), del feretro del 15enne Gionatan Vittori. Il ragazzino ha perso la vita martedì scorso dopo una tragica caduta dal tetto della sua abitazione. Chiesa gremita per le esequie del ragazzo in un giorno di lutto cittadino. Tantissimi coetanei sono accorsi per salutare per l'ultima volta "Gionni", come amavano chiamarlo anche a casa.

Struggente l'addio dei fratelli e del padre Fabrizio: "Ciao Gionni, te ne sei andato troppo presto e velocemente. Non eri solito fare gesti incauti, ma la tua giovane età non ti ha fatto valutare bene il pericolo. Se Dio ha permesso tutto questo, è perché eri pronto per il paradiso. Hai lasciato un audio al tuo amico, dicendogli che eri sul tetto per fotografare le stelle.

Ora sei tu la nostra stella, il nostro angelo".

"La perdita improvvisa di un figlio è un dolore devastante per una famiglia, ma il dolore si può trasformare in preghiera - le parole di Armando Trasatti nella sua omelia - Ai ragazzi dico di non aver paura di piangere, di accettare la fragilità, allontanare la prepotenza e la supponenza, di prendersi cura dei loro genitori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA