Proroga per 12 mesi stato d'emergenza sisma a Fano Ancona Pesaro

"Oggi, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza nei territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro per un ulteriore periodo di 12 mesi" relativamente alle forti scosse sismiche del 9 novembre 2022 che causarono ingenti danni e sfollati. Parla di "importante risposta al territorio", il Commissario Regionale di Forza Italia Marche, deputato Francesco Battistoni.

"Questa decisione è stata presa al fine di consentire la prosecuzione e il completamento delle attività ancora in corso del piano degli interventi urgenti, a seguito degli eventi sismici del 9 novembre 2022. - spiega - In questo contesto di grave emergenza, è fondamentale garantire che le risorse necessarie siano messe a disposizione per sostenere le comunità colpite e per facilitare il processo di ricostruzione. La proroga dello stato di emergenza permetterà di continuare gli interventi già avviati e di affrontare le sfide residue con determinazione e tempestività".

"Desidero - prosegue - esprimere un sentito ringraziamento al Ministro agli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha presieduto il Consiglio dei Ministri odierno. Questo è un ulteriore segno di riconoscimento da parte del Governo Meloni per l'attenzione nei confronti della Regione Marche. Continuiamo a lavorare fianco a fianco con le autorità locali e le istituzioni - conclude - per garantire le risorse e il supporto necessario per le persone colpite da questa calamità".



