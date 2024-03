Oltre 12 milioni di euro interventi sulle strade di Ancona

Altri interventi del Comune di Ancona riguardano: "Lotto 3 fondi residui: via Fabriano, via Leoni, parte di via Macerata, parte di via Monte San Vicino, via Collodi, via Carpegna; ripresa lavori 21/3 fine lavori giugno 2024, importo 540mila euro; Lotto 4 fondi residui: via Recanati, via Marsigliani, tratti di via Albertini; procedura di gara da effettuare; fine lavori novembre 2024; importo 284mila euri; Lotto 5 fondi residui: parte di via Panoramica (da via Corridoni al Passetto), piazzale del Pinocchio, tratto di via San Gaspare; ripresa lavori imminente e fine ai lavori Maggio 2024; importo 150mila euro"; Fondi residui delle precedenti annualità: sono destinati ai lavori per parte di via Veneto (da via Rovereto al Pincio), tratto via De Bosis (da via Piave al viale della Vittoria), via Montesanto, tratto via Pergola; procedura di gara affidamento da effettuare, fine lavori novembre 2024; importo 180mila euro; Lotto 1 2024: via Torrioni, via Bocconi, via del Carmin (in parte), via Fazioli, via Tronto, via Zara; progettazione in corso; fine lavori novembre 2024; importo 900 mila euro; Fondi Imu Tasi: manutenzione ordinaria stradale per 470mila euro, fine lavori dicembre 2024.

Interventi sulle strade: "Lotto 1: via Marconi rotatoria, San Martino, rotatoria Piazzale Italia, rotatoria stazione per un importo pari a 758.750 euro; Lotto 2: lungomare Vanvitelli, via Rupi di via XXIX Settembre, via XXIX Settembre, per 421.250 euro; Lotto 3: strada di Portonovo e parcheggio Lago Grande, intervento per 414.500 euro; Lotto 4: intervento sui ponti storici della Mole Vanvitelliana per 205.500 euro. L'ultimo l'intervento riguarda le strade in ambito portuale, in particolare il Molo Sud e via Da Chio per un milione di euro.

Tutti gli interventi sono in corso di progetto applicativo tranne l'ultimo, quello riguardante le strade in ambito portuale, per il quale è in corso la progettazione".



