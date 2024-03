Oltre 12 milioni di euro interventi sulle strade di Ancona

Oltre 12 milioni di interventi sulle strade cittadine per i prossimi mesi, interessati 15 km di strade per 120mila metri quadrati di superficie. Il piano degli interventi del Comune di Ancona è stato presentato stamattina alla presenza del sindaco, Daniele Silvetti, dell'assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini, del dirigente dei Lavori Pubblici, Stefano Capannelli, del presidente del Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi, Andrea Dotti, del direttore generale di Viva Servizi, Moreno Clementi.

I lavori: "programmati da Viva Servizi per circa 6 milioni, - fa sapere Il Comune - lavori di manutenzione straordinaria sulle strade disposti dal Comune per oltre 4 milioni di euro, opere programmate in vista del G7 Salute per oltre 2 milioni. Tutti i cantieri che interesseranno la città prevedranno una serie di interventi di straordinaria manutenzione che interesseranno strade e sottoservizi".

"Non ci appartiene la politica del rattoppo della buca - ha esordito il sindaco Silvetti - ma fare nuove strade, efficienti e sicure, con metodo e programmazione, in collaborazione con altri enti, come VivaServizi ad esempio, per il bene della città. Agiamo sulle vie che hanno maggiore urgenza a seguito di una accurata ricognizione, operando non solo nel centro ma anche nei borghi, mettendo in atto un piano specifico".

"Grazie alle sollecitazioni che ci ha dato il sindaco, - ha sottolineato l'assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini - siamo riusciti, attraverso una revisione degli avanzi di bilancio ma anche grazie ad una collaborazione con la Società partecipata VivaServizi, a fare un progetto per intervenire pesantemente sulla manutenzione straordinaria del nostro patrimonio stradale. Credo che sia un grande investimento che ci apprestiamo ad attuare nel quale applicheremo anche i fondi per il G7 Salute che ci provengono dalla Regione, con tutte le altre risorse, compreso il milione messo a disposizione dall'Autorità Portuale, insieme ai 900mila mila euro derivanti dal bilancio preventivo 2024. Per cui andremo ad interessare chilometri e chilometri di strade, circa 12-13 km, con 120.000 mq di superficie di intervento".

Gli interventi di Viva Servizi hanno per oggetto: "rinnovamento rete idrica di via Rodi: durata dei lavori complessiva stimata in 4 mesi inizio nella seconda metà di maggio 2024, importo 700mila euro; rinnovamento reti idriche di via Salmoni e via Avvenati: lavori alle reti idriche già concluse; asfaltature invece previste per il mese di giugno-luglio 2024 importo 250mila euro; rinnovamento reti idriche e reflue di via Isonzo e via del Conero fino ad incrocio con via Salmoni: il progetto definitivo è stato approvato, la progettazione esecutiva è in corso di esecuzione; avvio delle opere nel dicembre 2024; durata complessiva lavori circa un anno, importo 3,5 milioni di euro; rinnovamento condotta idrica ed estensione rete fognaria via Pozzo (frazione di Varano): progetto di fattibilità tecniche economiche in corso approvazione; avvio progettazione esecutiva nel mese di aprile, possibile avvio delle opere nel mese di settembre 2024; durata complessiva delle lavorazioni nove mesi; l'importo è di 1,7 milioni di euro".

Tra gli interventi del Comune, la "manutenzione straordinaria strade Lotto B: messa in sicurezza di parte di via della Grotta i lavori sono stati consegnati e conclusi in marzo 2024 per 73mila euro; manutenzione straordinaria messa in sicurezza strade in zona Frana: via del Carmine, via Blasi, via del Fornetto, via Offagna; la gara è stata effettuata, consegna lavori Aprile 2024, importo complessivo 800mila euro; Lotto 1 fondi residui: parte di via Conca, (da via Flaminia a via Esino), parte di via Colombo (da via Palombare a via della Marina) tratti ammalorati di via Flaminia; ripresa dei lavori imminente, fine lavori a maggio 2024 in porta 180mila euro; Lotto 2 fondi residui: parte via Primo Maggio residua e via Schiavoni Pip; procedura di gara da effettuare, fino ai lavori novembre 2024; importo 200mial euro.

In vista dello" speciale appuntamento con il G7 salute, a favore del Comune di Ancona la Regione Marche ha stanziato un contributo straordinario pari a 2 milioni di euro riservato alla manutenzione straordinaria delle strade a cui si aggiunge un milione proveniente dalla Autorità Portuale".

Anche da parte del Servizio Ambiente "è stato redatto un Documento di programmazione (Dip) per la realizzazione di manutenzioni straordinarie delle aree pertinenziali con l'obiettivo di migliorare il decoro, la garanzia della sicurezza, nonché il miglioramento della fruibilità delle zone oggetto di intervento nelle aree strategiche della città per interventi connessi alle manutenzioni stradali indicate con due affidamenti diretti, per l'importo totale di 200mila euro".





