MedicalBook, al via a Jesi la piattaforma salute del futuro

Parte da Jesi, in provincia di Ancona, un nuovo progetto sulla medicina personalizzata, predittiva, preventiva e partecipativa, mirata a rallentare i processi di invecchiamento biologico, e a vivere meglio e più a lungo. Un progetto, quello di "MedicalBook", che si muove tra la tavola, con la messa a punto di nuovi alimenti funzionali per la salute, le strutture sanitarie e l'uso di piattaforme digitali dove ogni utente, con pochi click, potrà avere un 'gemello digitale' su cui studiare terapie personalizzate.

MedicalBook nasce dall'accordo tra la software house di Jesi Logical System (capofila), due aziende agroalimentari quali la jesina Tre Valli Cooperlat (lattiero-caseario) e l'anconetana "Luciana Mosconi" (pasta secca all'uovo), il laboratorio Bioesis pure di Jesi, e conta sul supporto scientifico dell'Università Politecnica delle Marche. Il finanziamento di 7,5 milioni di euro è garantito dalla rete di partnerariato pubblico e privato, di cui la metà dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (1,5 milioni) e dalla Regione Marche (1,5 milioni del Pr Marche Fesr 2021- 2027 Azione 1.1.5). Il piano di business prevede 15mila servizi venduti nei primi 3-4 anni operativi, con ricavi dell'ordine di 7-8 milioni di euro dalla vendita di prodotti specifici.

"MedicalBook - hanno spiegato gli organizzatori - apre la strada alla medicina del futuro attraverso le nuove frontiere dell'innovazione tecnologica: utilizzo dei modelli digital twins e digital thread, dell'Intelligenza artificiale, delle tecnologie Ngs per il sequenziamento genetico applicate alla nutrigenomica". L'assessore regionale alle Attività produttive Andrea Maria Antonini ha evidenziato gli impatti occupazionali generati dal progetto "con 10 nuove assunzioni programmate". La piattaforma però è pensata per mettere il cittadino al centro del percorso sanitario e migliorare la collaborazione tra medici, strutture sanitarie, aziende mediche, farmaceutiche, alimentari e di prodotti per la salute.



