Il gestore di un impianto di carburanti in via Albertini ad Ancona è stato aggredito la scorsa notte. Intorno alle 3 è stato trovato con tre ferite al collo e una forte emorragia. E' stato soccorso dal 118 e dalla Croce Rossa e ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette nel capoluogo marchigiano. Si tratta di un 52enne italiano. E' intervenuta la polizia. Sul luogo anche i carabinieri.



