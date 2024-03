A Palombina una pensilina green, ricarica auto elettriche gratis

A Falconara Marittima (Ancona) arriva una pensilina per auto alimentata interamente dal sole. La copertura ombreggiante sarà costituita da pannelli fotovoltaici e permetterà di ricaricare le auto elettriche in modo completamente gratuito e sostenibile. La pensilina non necessita di alcun contatore e non è collegata alla rete elettrica nazionale, dato che sfrutta soltanto l'energia solare, grazie a una nuova tecnologia brevettata da una società marchigiana. Il modulo verrà installato in via sperimentale per tre mesi nel parcheggio pubblico della scuola Aldo Moro e offrirà due postazioni di ricarica contemporanea per veicoli plug in. L'inaugurazione è prevista il 28 marzo.

Nella versione base sarà in grado di ricaricare almeno 4,6 kilowatt in sole due ore, regalando un'autonomia di almeno 25 chilometri di percorrenza. Ma nella versione più evoluta permetterà velocità di ricarica quasi doppie. Sarà possibile lasciare l'auto in ricarica nell'area di sosta e fare spesa al centro commerciale, oppure raggiungere la spiaggia, per riprenderla al ritorno con un pieno gratuito di energia.



