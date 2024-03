Prevenire le alluvioni con la raccolta della legna

Mantenere puliti i fiumi per prevenire alluvioni ma anche per produrre energia a costo zero. Questo il duplice obiettivo dell'iniziativa "Prendiamoci cura del Misa" che Coldiretti, Federforeste, Consorzio di Bonifica e aziende agricole hanno promosso coinvolgendo le aziende agricole del territorio idrografico Misa e Nevola, in provincia di Ancona. Dopo una parte teorica che si è svolta a Casine di Ostra (Ancona), una delle località assieme a Pianello più colpite dal disastro ambientale del 15 settembre 2022 con 13 vittime e danni per miliardi di euro, questa mattina si è tenuta una prova pratica a Serra de' Conti (Ancona).

Una decina di imprese hanno dimostrato di aver assimilato i concetti su norme, procedure e metodologie per tenere puliti i fiumi, soprattutto attraverso la raccolta della legna, in precedenza ostacolata da leggi e burocrazia. Lo scorso dicembre si era tenuto un convegno a Senigallia (Ancona) in cui si era fatto il punto della situazione in merito al Decreto Legna, un'iniziativa parlamentare portata avanti da Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera. In quell'occasione è stato spiegato il tentativo di snellire la burocrazia che contrastava la manutenzione degli ambienti fluviali e oggi si è concluso il corso nell'ambito del progetto "Prendiamoci cura del Misa". Al centro delle iniziative la legna: da ostacolo al deflusso delle acque fluviali a possibile risorsa per produrre energia, liberando al contempo il bacino Misa-Nevola che interessa 32 Comuni in un'area di 1.100 chilometri quadrati dove si sono verificate secondo gli archivi storici 44 alluvioni in 600 anni.



