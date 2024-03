Sbarco 336 naufraghi da Ocean Viking, due donne incinte

Prima alcune donne con i bimbi al seguito, famiglie intere di migranti, poi le altre persone soccorse dalla nave umanitaria Ocean Viking della ong Sos Mediterranée. E' in corso e durerà ancora diverse ore ad Ancona lo sbarco, sotto una pioggia battente, dei 336 naufraghi a bordo della nave approdata nello scalo marchigiano intorno alle 17.30: ci sono 304 tra adulti e minori con le loro famiglie, e 32 minori non accompagnati. Solo questi ultimi rimarranno nelle Marche, ha confermato il prefetto di Ancona, Saverio Ordine, a margine delle operazioni di sbarco, in strutture di Ancona (10 ragazzi), Pesaro Urbino (10), Fermo (4), Macerata (4) e Ascoli Piceno (4). Gli altri migranti verranno trasferiti in località di Lazio, Puglia e Toscana, suddivisi più o meno nello stesso numero.

Per Ancona è l'ottavo approdo di un'imbarcazione umanitaria con naufraghi a bordo: tra i migranti di 25 nazionalità ci sono 252 maschi, 31 donne tra le quali due incinte che verranno portate in ospedale per gli accertamenti medici, 21 minori accompagnati e 32 minori non accompagnati. La maggior parte delle persone salvate è di origine siriana (124); poi 56 pakistani, 27 egiziani, 27 maliani. "E' più che doveroso che tutte le regioni facciano la loro parte", risponde il prefetto ai cronisti. Per gli accertamenti medici, l'identificazione e l'accoglienza, sulla banchina 19 ci sono forze dell'ordine, sanitari, varie associazioni di assistenza, tende allestite dalla Protezione civile, ambulanze e i pullman per portare i migranti al Palaindoor dove verrà completato l'iter per il trasferimento delle persone verso le varie destinazioni, dopo gli accertamenti sanitari.

"La prefettura - ha detto il vice sindaco Giovanni Zinni - ha coordinato benissimo il ricevimento di questo sbarco. Le operazioni stanno proseguendo come da protocollo: ci sono i medici a bordo per un con controllo ulteriore. Da questa nave erano stati portati via i casi più gravi a livello medico, adesso stanno proseguendo i controlli e iniziano a scendere le prime persone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA