Vice sindaco Ancona, 'apprezziamo il lavoro del governo sui migranti'

"Ci sentiamo di apprezzare il lavoro che sta svolgendo la presidente del Consiglio Meloni e tutto il governo: se da un lato chieda all'Ue una maggiore responsabilizzazione sugli sbarchi che non ci sembrano la migliore soluzione per risolvere i problemi del Sud del mondo, dall'altra il governo adempie a tutto quello che si deve fare in termini di solidarietà e accoglienza". Così il vice sindaco e assessore alla Protezione civile di Ancona, Giovanni Zinni, risponde ai giornalisti durante le operazione di sbarco dei 336 migranti salvati dalla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranée nel corso di diversi interventi.

Sul fatto che rimangano nelle Marche solo i 32 minori non accompagnati, afferma il vice sindaco: "questo lo decide il ministero degli Interni: la maggior parte di queste persone andranno in Puglia, Toscana e Lazio. Da questo punto di vista non spetta a noi Comune di Ancona, giudicare alcunché: ci sentiamo di apprezzare il lavoro che sta svolgendo la presidente del Consiglio".

Dopo lo sbarco, i migranti verranno trasferiti al Palaindoor per completare le procedure di identificazione, per il ristoro, spiega Zinni e, se le operazioni si protrarranno ancora, per riposare su alcune brande approntate nella struttura.

"Sicuramente è uno sbarco più grande nei numeri dei precedenti, - prosegue il vice sindaco - ma soprattutto ci sono persone a bordo che vengono da un mezzo naufragio e saranno sicuramente provate anche a livello psicologico. Esprimiamo un disagio come tante realtà d'Italia nel vedere - come questi sbarchi proseguono e auspichiamo che l'Ue metta in atto politiche di aiuto ai Paesi nord africani dove ci sono conflitti e disagi, affinché gli sbarchi si riducano nel tempo. Noi come città di Ancona - conclude - stiamo facendo la nostra parte come ci ha chiesto lo Stato, il governo, facciamo tutto quello che possiamo per rendere agevole e di ausilio alla Prefettura, l'accoglimento di queste persone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA