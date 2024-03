La nave Ocean Viking con 336 naufraghi a bordo è ad Ancona

E' arrivata ad Ancona, in anticipo rispetto all'orario previsto delle 18 la nave umanitaria Ocean Viking, della ong Sos Mediterranée, con a bordo 336 naufraghi salvati in tre diversi soccorsi (il 13 marzo e il 14 marzo). Tra loro 32 minori non accompagnati (di cui 31 maschi e 1 femmina), 21 minori accompagnati (17 maschi e 4 femmine) e 283 adulti (252 maschi e 31 femmine). Tra i migranti cinque hanno un'età compresa tra 1 e 4 anni, 13 tra 5 e 13 anni, 35 tra 14 e 17 anni, 276 tra 18 e 50 anni, mentre sette sono over 50. Due nonne sono in stato di gravidanza, mentre un uomo è in condizioni di disabilità. La maggior parte dei migranti arriva dalla Siria, dal Pakistan, dall'Egitto e dal Mali.



