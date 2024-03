Aggredisce con una mannaia il compagno della sorella della ex

Durante una lite con la sua ex compagna un 26enne, di origini cubane, ha aggredito con una mannaia il compagno della sorella della donna ed è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. E' successo sabato sera (ma la notizia si è saputa solo oggi) nel quartiere Vergini a Macerata.

La lite era scoppiata perchè il 26enne aveva accusato la ex di essere uscita con le amiche lasciando a casa la figlia con la baby sitter. La donna è rientrata subito, ma impaurita ha chiesto l'aiuto della sorella, che è arrivata con il suo compagno. A quel punto c'è stato un diverbio, a seguito del quale è stato richiesto l'intervento di una Volante della polizia. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, intorno all'1:30 di notte, ha trovato la coppia: l'uomo, visibilmente impaurito, ha raccontato di essere stato inseguito dal 26enne, che aveva cercato più volte di colpirlo con una mannaia. Era riuscito a schivare un fendente al collo, tra le urla e le richieste di aiuto della sua compagna e di altre persone sul posto. Gli agenti sono entrati in casa e hanno trovato l'aggressore steso sul letto che fingeva di dormire, con accanto la figlioletta addormentata.

Da una rapida ispezione nell'appartamento è stata subito individuata e sequestrata la mannaia della lunghezza di circa 30 cm e dalla lama molto affilata. Dopo altri riscontri e alcune testimonianze, il 26enne è stato tratto in arresto e rinchiuso nella casa circondariale di Ancona Montacuto.



