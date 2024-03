Guasto a serbatoio generatore in ospedale, evacuati 32 pazienti

Un guasto al serbatoio del generatore a gasolio di energia all'interno dell'ospedale San Carlo e Donnino di Pergola (Pesaro Urbino), ha causato complicazioni tali da comportare l'evacuazione dei 32 pazienti ospitati e il loro temporaneo trasferimento all'ospedale di Urbino in attesa del ripristino. E' avvenuto ieri sera verso le 22.30 quando, dopo la segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco. I pazienti trasferiti in ambulanza ma anche con il supporto del pulmino dei vigili del fuoco, sono quelli dei due reparti presenti di Riabilitazione lunga degenza e Medicina d'urgenza.

Contestualmente all'evacuazione, gestita con il personale sanitario, sono intervenuti anche il personale tecnico specializzato e i Carabinieri, che hanno collaborato con i vigili del fuoco per risolvere il guasto e ripristinare l'erogazione di energia elettrica nell'ospedale di Pergola.

Il trasferimento dei pazienti, fa sapere in una nota l'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Pesaro Urbino, si è reso necessario "per garantire loro sicurezza e cure" in relazione al "guasto tecnico non immediatamente sanabile all’impianto elettrico.

“Il trasferimento dei degenti - aggiunge il direttore sanitario Edoardo Berselli - è durato circa tre ore. Non appena preso atto del guasto si è deciso l’immediato trasferimento per garantire ai pazienti e operatori la continuità delle cure in totale sicurezza. La Direzione e il Servizio Tecnico stanno valutando la possibilità di ripristinare le attività ambulatoriali. Resta attivo il Punto di Primo Intervento per i codici minori. Eventuali ricoveri saranno allocati presso l’Ospedale di Urbino e Fano. È doveroso il ringraziamento a tutti i tecnici, gli operatori che si stanno adoperando e hanno lavorato nelle scorse ore perché il nosocomio torni al più presto alla normalità”. Per avere informazioni, comunica l'Ast di Pesaro Urbino, "è attivo il centralino dell’ospedale di Urbino che in base alle richieste provvederà a suggerire i contatti adeguati".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA