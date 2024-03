Inaugurato il nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Ete. "Una giornata storica per i nostri territori e per tutto il Fermano", esultano i sindaci di Fermo e Porto San Giorgio, Paolo Calcinaro e Valerio Vesprini che nel pomeriggio, insieme al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, hanno presenziato all'evento.

Un'opera attesissima. Lavori avviati nel 2018 quando il progetto fu presentato in un'assemblea pubblica, cofinanziato dalla Regione e dai due Comuni. Tante le vicissitudini burocratiche che ne hanno segnato la gestazione, dalla pandemia al rincaro dei prezzi delle materie prime e alla crisi energetica, che hanno rallentato inevitabilmente i lavori. Oggi si è finalmente giunti al taglio del nastro.

"Quest'opera - ha ricordato Acquaroli - è finanziata per tramite della Ciclovia Adriatica, un'infrastruttura strategica, strutturale che vuole dare a questa dorsale un importante strumento di crescita dal punto di vista turistico, ambientale e della mobilità sostenibile, che oggi è di prim'ordine. Siamo su un simbolo del litorale, molto bello architettonicamente parlando. E' anche un'attrazione dal punto di vista paesaggistico, un'opportunità enorme per un litorale che fino a ieri era collegato dalla Statale Adriatica, con tanti rischi per i ciclisti e per i pedoni. Un'infrastruttura importante anche per la sicurezza. Siamo l'unica regione declinata al plurale e questo ponte è il simbolo di due comunità che si incontrano in una continuità di una regione che non ha nulla da invidiare ad alcuno e che, quando collabora, diventa invincibile. La crescita di un territorio non può che passare da quella delle infrastrutture di cui tanto abbiamo bisogno. Viva le Marche".

"Questo ponte darà una possibilità in più di rilancio a Fermo e a Porto San Giorgio, che non sono in concorrenza tra loro - ha dichiarato Calcinaro - ma sono complementari. L'infrastruttura contribuirà anche a dare anche slancio ai servizi offerti dagli operatori turistici".

Parla di giornata storica Vesprini: "Questa infrastruttura non è solo uno strumento per collegare due territori ma è segno tangibile di una comunità, un territorio, una provincia che lavorano e sognano insieme. Ora è finalmente realtà".



