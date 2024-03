Ad agenti Polizia locale distanziatori e spray anti-aggressione

Agli agenti della Polizia Municipale di Ancona consegnate le nuove dotazioni: distanziatore, giubbetti tattici e spray anti-aggressione. La consegna, eseguita formalmente oggi dal vice sindaco Giovanni Zinni e dal comandante della Polizia locale Marco Ivano Caglioti, dà seguito alla approvazione da parte del Consiglio comunale del regolamento per la dotazione di nuovi presidi per il personale.

"La consegna delle dotazioni tecniche alla Polizia Locale sono un impegno assunto e mantenuto dalla Amministrazione comunale - ha detto Zinni - per efficientare gli agenti nell'esercizio delle loro funzioni. I dispositivi di autodifesa quali il distanziatore, i giubbotti tattici e lo spray sono strumenti tecnici indispensabili per svolgere le attività di sicurezza e Polizia giudiziaria nel territorio. L'obiettivo è garantire la vostra incolumità e nei servizi di perlustrazione in uniforme e ma alcuni strumenti possono tornare utili anche alla squadra antidegrado che opera in borghese per il presidio del territorio e che sta ottenendo, al pari delle altre, risultati più che soddisfacenti. Indossare un uniforme, al di là dei perimetri delle competenze, per voi è comunque un rischio.

Può capitare una aggressione per una contravvenzione o da Codice rosso e dovete trovarvi nelle condizioni per operare al meglio, adeguatamente salvaguardati. Stiamo andando avanti sulla questione dell'acquisizione delle armi da sparo, è stato già adottato il regolamento da parte del consiglio comunale e quindi procederemo all'acquisto delle stesse a norma di legge.

Porteremo a compimento anche questo passaggio previa adeguata e opportuna formazione".

"Procederemo gradatamente - ha aggiunto Caglioti - in ogni settore di nostra competenza, dalla dotazione delle armi, all'efficientamento dei servizi, all'implementazione del personale, il tutto con i tempi necessari e con la massima cura". Assessore e Comandante hanno quindi annunciato l' inaugurazione, a breve, della centrale di videosorveglianza non appena a regime il sistema, e confermato il piano assunzioni che prevede l'ingresso entro l'anno di circa 18 nuovi agenti.





